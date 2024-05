Plastic Free all'opera a Petacciato: rifiuti rimossi dall'ambiente

PETACCIATO. Altri 50 chili di rifiuti rimossi dall'ambiente. Proseguita ieri, a Petacciato, l'opera di recupero delle iniziative saltate per il maltempo due weekend or sono, in vista della Giornata internazionale della Terra, promosse da Plastic Free in diverse località molisane.

«Per la Giornata della Terra anche Petacciato ha contribuito a rendere il nostro pianeta un posto migliore, circa 20 volontari, tra cui molti bambini, hanno voluto contribuire a rendere Petacciato sempre più pulita», ha riferito la referente locale Flavia Marchese.

«Un enorme ringraziamento va prima di tutto ai volontari! Ringrazio il Comune per aver patrocinato l'evento ed in particolare l'assessore all'ambiente che come sempre ha partecipato attivamente, ringrazio il bar Oasi dei fratelli Rampone, Green bar di Mirco Vincenzi e Ferretti Sas che ci hanno permesso di acquistare il materiale per la manifestazione, inoltre ringrazio la ditta di smaltimento rifiuti Impregico srl».

