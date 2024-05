Pellegrinaggio verso il culmine: la grande processione delle candele per le vie della città

TERMOLI. Cronaca della penultima e ultima giornata del pellegrinaggio della Madonna di Fatima a Termoli. Il secondo sabato è stato dedicato alla parrocchia di Santa Maria degli Angeli e si è concentrato sulla vita battesimale, umana, coniugale, consacrata, alla missionarietà della chiesa, con l’attenzione all’evangelizzazione e all’educazione.

Alle 16,30, presso la Chiesa di San Timoteo, c’è stata la conferenza dal titolo: “Maria e la comunicazione”, tenuta da Andrea Monda, Direttore dell’Osservatore Romano, che ha parlato dell’importanza di Maria, come grande comunicatrice, sottolineando alcuni aspetti dello stile comunicativo e su come comunicare oggi. “La giovane fanciulla riuscì, attraverso la sua comunicazione a dare la buona notizia, che tocca il cuore delle persone”.

Alle 19 c’è stata la Santa Messa celebrata da Mons. Leo Boccardi, Nunzio Apostolico; tanti i fedeli presenti in chiesa, che hanno ascoltato la Santa Messa e hanno dedicato omaggi alla Madonnina. Subito dopo c’è stata la processione “Aux Flambeaux”, tantissimi presenti di ogni età che hanno seguito con le candele accese la madonnina. Un momento commovente e toccante che si è snodato lungo le vie del centro in un contesto di profonda devozione e partecipazione. La Vergine è rientrata nella chiesa di San Timoteo al canto del 13 maggio accompagnata da tanti fazzoletti bianchi che i fedeli hanno sventolato come un gesto di accoglienza, speranza, amore, pace e fraternità.

PROGRAMMA DELLA NONA GIORNATA DEL PELLEGRINAGGIO DELLA MADONNA DI FATIMA: IL PROGRAMMA DEL 5 MAGGIO

(Maria donna del congedo. Giornata dedicata ai congedi della vita: morte, partenze, pensionamenti, trasferimenti, rinunce)

La giornata conclusiva del pellegrinaggio della madonna di Fatima sarà dedicata ai congedi della vita. Alle 8,30 la Santa Messa celebrata da don Benito Giorgetta dedicata ai cari defunti. Invece, alle 11,00 la Messa sarà officiata dal Vescovo della diocesi di Termoli- Larino, il Mons. Gianfranco De Luca, che pregherà per i figli nati in cielo. Alle 18 ci sarà il Solenne Pontificale, presieduto dal Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato della Santa Sede con la consacrazione della diocesi al Cuore Immacolato di Maria. Alla Madonnina sarà fatto dono di una rosa preziosa, in ricordo della visita a Termoli. La Celebrazione Eucaristica sarà accompagnata dal canto eseguito dal Gen Verde e dopo la Messa, ci sarà la processione per accompagnare la Madonna nell’area portuale per il rientro in elicottero. Infine, ci sarà il saluto finale di congedo per la partenza della Madonnina. Alle 20 a San Timoteo, dopo la Messa di ringraziamento per la visita della Madonna di Fatima, ci sarà la premiazione dei tre concorsi per le famiglie, per le scuole e per gli artisti ed una premiazione per una “Mamma Coraggio”.

