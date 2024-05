Atterraggio e decollo dell'elicottero, porto blindato per la partenza della Madonna di Fatima

TERMOLI. Come avvenuto già in occasione dell’arrivo in elicottero di sabato 27 aprile, anche per la ripartenza dal porto di Termoli della statua della Madonna di Fatima, che avrò luogo dopo il Solenne Pontificale di questa sera, celebrato dal cardinale Pietro Parolin, sono stati emanati divieti sull’accesso e il transito all’area portuale, sia a mare che a terra.

Dalla mezzanotte e fino alle 23 di oggi, l’area portuale della banchina di riva del porto di Termoli sarà interessata dalla manifestazione denominata “La Madonna di Fatima pellegrina a Termoli”.

Vietato il transito, la fermata e la sosta di veicoli in genere. Eventuali veicoli in sosta, saranno soggetti a rimozione forzata.

Dalle ore 16 e fino al termine dell’evento e comunque fino a quando indicato dagli agenti del traffico in base alle esigenze operative per atterraggio-decollo elicottero Guardia di Finanza, la circolazione veicolare è vietata lungo le corsie di marcia delle strade della banchina di riva. Inoltre, nel predetto periodo e nella fascia oraria summenzionata, viale della Guardia Costiera e via Carlo del Croix saranno chiuse al transito.

Sulle corsie delle strade interessate è vietata altresì la fermata e la sosta a qualsiasi veicolo.

L’eventuale fermata-sosta sarà soggetta a rimozione forzata.

Dal termine dell’evento e comunque fino a quando indicato dagli agenti del traffico la circolazione veicolare lungo le corsie di marcia delle strade della banchina di riva seguirà la normale viabilità.

La Parrocchia San Timoteo dovrà implementare e posizionare la segnaletica mobile prescritta dal codice della strada necessaria all’interdizione dell’area ed adottare tutte le precauzioni necessarie per la protezione delle persone e delle cose delimitando l’area con impedimenti fisici.

L’area della manifestazione dovrà essere presidiata da personale dedicato ed indicato dall’organizzatore.

La Capitaneria di porto di Termoli deve ritenersi indenne ed esonerata, per tutta la vigenza della presente ordinanza, da ogni e qualsiasi responsabilità per danni di qualsiasi genere comunque derivanti a terze persone o cose dallo svolgimento delle manifestazioni disciplinate, intendendosi le stesse effettuate a cura, in nome e per conto della associazione autorizzata.

Dal divieto sono esentati i veicoli destinati al posizionamento delle strutture per la manifestazione, nonché i mezzi della Capitaneria di Porto di Termoli, delle Forze di Polizia, di soccorso ed emergenza.

Sulle unità da pesca ormeggiate presso la banchina di riva è permessa la presenza a bordo, esclusivamente per ragioni di sicurezza, dei soli membri dell’equipaggio che avranno comunque l’obbligo di rimanere nei locali chiusi durante le fasi di atterraggio e decollo elicottero della Guardia di Finanza.

Non è soggetto al divieto il personale delle Forze di Polizia che per ragione del proprio ufficio avesse necessità di salirvi a bordo.

Dalle 16 e fino a termine esigenze, e comunque fino al termine delle operazioni di atterraggio e decollo, l’area a terra di cui al rende noto per un raggio non inferiore a 100 metri dall’area di atterraggio-decollo elicottero della Guardia di Finanza, è interdetta al transito e alla sosta di persone e veicoli in genere.

Area a mare: nello specchio acqueo portuale compreso tra il fanale verde interno e l’ingresso del porto turistico – fanale giallo testata molo di sopraflutto del porto turistico è vietato:

▪ navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;

▪ effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;

▪ effettuare qualsiasi altra forma di attività da parte di unità navali a remi, a vela, a motore;

▪ svolgere qualsiasi altra attività direttamente e/o di riflesso connessa agli usi pubblici del mare e non espressamente autorizzata dalla scrivente;

▪ le unità in uscita dal porto turistico Marina di San Pietro dovranno dirigere esclusivamente fuori dalle ostruzioni del porto di Termoli;

▪ le unità da diporto che accedono al porto di Termoli potranno dirigere esclusivamente verso il porto turistico Marina di San Pietro;

▪ le unità da diporto ricoverate presso i sodalizi nautici presenti sul tratto di banchina del Molo Sud del porto di Termoli, non potranno mollare gli ormeggi né accedervi;

▪ le unità da pesca ormeggiate presso la banchina di Riva hanno l’obbligo di rinforzare gli ormeggi;

▪ le unità adibite alla pesca di molluschi bivalvi dovranno posizionare l’attrezzo da pesca (draga) in banchina;

▪ sulle unità da pesca ormeggiate presso la banchina di riva è permessa la presenza del solo equipaggio di bordo.

Non sono soggette al divieto le unità della Guardia Costiera e delle Forze di Polizia; i mezzi di soccorso.