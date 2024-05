Asrem: settimana rosa e simposio di chirurgia vascolare-cardiologia

CAMPOBASSO. Le patologie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte nei paesi occidentali ed interventi di prevenzione primaria e secondaria ne riducono l’incidenza.

Inoltre, i progressi notevoli che sono stati effettuati nel trattamento interventistico, chirurgico e farmacologico delle malattie cardiovascolari determinano un miglioramento sia della qualità della vita dei pazienti che dell’outcome.

Di tutto questo, ed altro ancora, se ne parlerà a “MOLISE 2024, KNOW AND TRUST”, il simposio biennale di chirurgia vascolare e cardiologica che si terrà al Grand Hotel Europa di Isernia dal 9 all’11 maggio 2024 ed il cui obiettivo è fare il punto sulle innovazioni tecnologiche e farmaceutiche nella gestione dei pazienti con patologie cardiovascolari.

Alle 9.30, al primo piano della sede Asrem di via Ugo Petrella a Campobasso, la presentazione dell’evento con i responsabili scientifici Luca Iorio e Angela Rita Colavita.

La sindrome del bambino scosso è una delle forme più gravi di maltrattamento fisico del neonato e del lattante, rappresentando la prima causa di morte per abuso. La maggior parte dei casi si verifica nel primo anno di vita con una maggiore frequenza nei primi sei mesi.

Tale forma di maltrattamento consiste nel violento scuotimento del bambino con possibile trauma cerebrale e conseguenti complicanze neurologiche. Di tutto questo, dei fattori di rischio e della prevenzione del fenomeno se ne parlerà nella conferenza stampa, volta a sensibilizzare sulla tematica genitori e caregiver, che si terrà alle ore 12 nel Reparto di Neonatologia del Cardarelli di Campobasso.

Le patologie cardiovascolari in Italia sono la causa di circa il 35,8% dei decessi annuali. Un rischio importante e da non sottovalutare. Per uomini e donne le malattie a carico del cuore non sono sempre uguali, ma possono differire sia nei sintomi, sia negli effetti a lungo termine, sia conseguentemente nella scelta del percorso di cura da parte dello specialista.

Le donne, tuttavia, presentano, per caratteristiche biologiche e sociali, un rischio più elevato di sviluppare patologie cardiache analoghe all’infarto miocardico legate a fattori di stress e aumentata vasoreattività, per cui è sempre importante non sottovalutare i sintomi e seguire percorsi di prevenzione.

Dalle ore 14.30 alle ore 19 screening cardiologico con valutazione del rischio cardiovascolare nel reparto di Cardiologia del Cardarelli di Campobasso

L’ecografia al seno o ecografia mammaria è un esame non invasivo di diagnostica per immagini. Serve per indagare la ghiandola mammaria e i linfonodi del cavo ascellare, evidenziando eventuali anomalie. In una ottica di prevenzione è utile come indagine di primo livello sia in presenza di sintomi sia come esame di screening routinario dall’età di 28 anni.

Dalle ore 15 alle ore 18 ecografia senologica all’Ambulatorio di Chirurgia senologica del P.O. Cardarelli di Campobasso.

Il Consultorio è un servizio socio-sanitario territoriale con competenze multidisciplinari di grande supporto per le donne. Offre numerosi servizi: dall’assistenza psicologica e sociale per la preparazione ed il sostegno alla genitorialità al sostegno psicologico all’individuo, alla coppia o al nucleo familiare, dai servizi di tutela e sostegno della salute della donna alla prevenzione dei fenomeni di maltrattamento e abuso a danno dei minori e delle donne. Ed ancora. Visite mediche ginecologiche, corsi di preparazione alla nascita, consulenza sulla procreazione responsabile, contraccezione e fertilità, e tanto altro.

Dalle ore 9.30 alle ore 14, al Consultorio di Agnone, screening oncologico della cervice uterina con hpv e pap test. L’iniziativa è rivolta alle donne tra i 25 ed i 64 anni che negli ultimi 5 anni non abbiano eseguito lo screening in questione.