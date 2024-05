Candidati sindaci e candidati consiglieri: ecco i servizi che Termolionline mette a disposizione

TERMOLI. Ci siamo, tra venerdì e sabato prossimi, 10 e 11 maggio, si concretizzeranno le premesse per aprire la campagna elettorale, con la presentazione delle liste e il sorteggio domenicale fiato alle trombe di una contesa amministrativa (ma anche europea) molto sentita. Si vota a Termoli, per rinnovare la locale amministrazione, in tanti altri Comuni, e per il rinnovo dell’Europarlamento. Partendo dalla città che dà il nome al nostro portale, Termoli, appunto, è notorio come il “posizionamento” web e social sia ingrediente fondamentale per la riuscita della propria candidatura. Per questo, abbiamo predisposto delle tipologie di propaganda, con banner promozionale, santini digitali e video-interviste.

Per informazioni telefonare o mandare un messaggio whatsapp al N. 393 – 33 18 020 o all’indirizzo mail commerciale@termolionline.it.

Banner pubblicitari: sia per la versione desk che per la versione mobile, i banner display sono da sempre tra i mezzi più immediati per sostenere la propria candidatura. I formati a disposizione sono diversi a seconda delle esigenze.

Santini digitali: uno spazio smart presente nella homepage di Termolionline e dedicato a tutti coloro che vogliono far conoscere alla comunità locale la propria candidatura, particolarmente adatto ai candidati consiglieri.

Video Interviste: potente mezzo di comunicazione è il video, nel caso specifico la video-intervista che uno dei nostri giornalisti realizzerà ai candidati che aderiranno all’iniziativa. Oltre ad essere pubblicate su Termolionline le interviste verranno diffuse anche sui nostri canali social, Facebook, Instagram e YouTube aumentando considerevolmente il numero delle persone raggiunte.