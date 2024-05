"Pompieri per un giorno", in piazza Monumento torna "Grisulandia"

TERMOLI. Domenica prossima, 12 maggio, dalle ore 9 alle 12.30, si terrà in Piazza Monumento la seconda edizione di “Grisulandia”, manifestazione patrocinata dal Comune di Termoli.

Il progetto, realizzato dall’Associazione nazionale Vigili del Fuoco Volontari Molise, nasce per divulgare le buone norme di protezione civile mediante attività ludiche e formative atte all’apprendimento delle norme di prevenzione e sicurezza attraverso la simulazione delle attività dei vigili del fuoco, riproposte a misura di bambino. Diventando “Pompieri per un giorno”, giovani e giovanissimi, divertendosi, si avvicinano alla cultura della sicurezza.

Le attività si svolgeranno con il coinvolgimento dei soci dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari (Molise), tutti operatori formati ed esperti nel settore che intratterranno i partecipanti insegnando loro i comportamenti da attuare in caso di emergenza attraverso il gioco e semplici spiegazioni sia teoriche che pratiche. Come in ogni evento di grande affluenza il luogo sarà presidiato con una unità mobile di Primo Soccorso in collaborazione con la Misericordia di Termoli.

In piazza, per la visione e conoscenza dei più piccoli, avremo l’onore di ospitare i mezzi e personale forniti dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Campobasso e dell’Associazione.

«Lo scopo finale del progetto è quello di sensibilizzare e far conoscere i metodi di sicurezza ed avvicinare le nuove generazioni alle attività di volontariato oltre che di accrescere la conoscenza sul territorio della nostra “Associazione Nazionale dei vigili del Fuoco Volontari”. In particolar modo si cita l’affermazione della paraolimpica Bebe Vio: “Il volontariato è importante perché fare bene agli altri fa bene anche a te. Egoisticamente io mi sento meglio quando faccio del bene ad altre persone ed è una cosa bellissima a cui dovreste dedicarvi anche voi”», il messaggio della presidente della sezione provinciale, Mariangela Sforza.