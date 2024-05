Dal Papa a tutti i volontari, «Grazie a chi ci ha permesso di emozionarci nel pellegrinaggio»

Dopo il pellegrinaggio della Madonna di Fatima: l'intervista a don Benito Giorgetta

TERMOLI. Non sono giorni di riposo, quelli postumi al pellegrinaggio della Madonna di Fatima a Termoli. Alla parrocchia di San Timoteo, infatti, fervono già i preparativi per la festa del compatrono di Termoli e della Diocesi, un altro appuntamento di grande rilevanza, che culminerà nella cerimonia in cui sarà consegnata una reliquia del discepolo di San Paolo al vescovo di Instanbul-Costantinopoli, Massimiliano Palinuro.

Intanto, è tempo di bilanci per la novena straordinaria vissuta in città e in parrocchia, nell'intervista che ci ha concesso don Benito Giorgetta, parroco di San Timoteo, sottolineata la grazia che ha ammantato la comunità, i messaggi profondi e naturalmente i ringraziamenti a tutti coloro che hanno permesso questo evento così apprezzato dai fedeli e dal territorio.