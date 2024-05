Le creazioni uniche di Cleofino Casolino

L'arte di Cleofino Casolino: la scultura timoteana

TERMOLI. Il personaggio termolese che ospitiamo nella rubrica “Arti e mestieri”, è Cleofino Casolino, un nome una garanzia.

Cleofino nasce da una famiglia numerosa, sesto di sette figli, dove tutti hanno messo in atto arte e creatività.

Cleofino, però, ci ha raccontato che tra tutti i fratelli, lui era quello che non sapeva esternare la sua vena creativa che, nel tempo, è venuta fuori.

Da piccolo Cleofino aiutava la sorella Maria nel salone di parrucchiera per donne. Un po’ di scetticismo lo ha accompagnato per i primi periodi, soprattutto negli anni in cui il ruolo della parrucchiera era per la maggior parte della donna. Ma passato il momento di scetticismo, Cleofino proseguì per la sua strada credendo in quello che faceva.

Il coiffeur pour dames. Questo suo “sogno” venne fuori da un tema scolastico, il classico “Cosa vorresti fare da grande?”, dove scrisse, persino in francese, il coiffeur pour dames. Quel termine lo accompagnò fino all’esame, dove la sua professoressa, in modo “ironico e scanzonato” lo presentò etichettandolo con quella frase in francese.





Deriso e in un certo senso “offeso” da quella battuta, Cleofino capì che doveva far vedere a tutti chi lui fosse.

E da lì, da quell’episodio che lo ha segnato che nasce il mito Cleofino, il coiffeur per eccellenza pour dames.

Ma oggi Cleofino, che ha appeso forbice e pettine al chiodo, certamente non è uno che ama stare con le mani in mano. La sua creatività l’abbiamo apprezzata anche nella scultura, nel suo piccolo laboratorio in via Alfano dove vive. Argilla e creta e mani in pasta per creare oggetti di ogni genere.

Cleofino oltre a dedicare il suo tempo a questo “hobby”, è molto impegnato nella parrocchia San Timoteo a stretto contatto con il parroco don Benito. Le sue creazioni, molte ispirate a san Timoteo di cui è un fervente storico e conoscitore, si possono ammirare in molti posti non solo a Termoli ma anche in regione e fuori. Per citare alcune zone di Termoli, ricordiamo sulla verde rotatoria di Rio Vivo, le sculture che sono poste in quel luogo sono tutte di Cleofino Casolino.

Artista creativo ma molto umile che tutto quello che crea lo fa per donare e non per un tornaconto personale. La sua passione, la sua arte sono al servizio del prossimo.

Galleria fotografica