Elisuperficie, le novità dall'Asrem: «Tornerà presto operativa»

In decollo

In decollo mar 07 maggio 2024

CAMPIBASSO. L’Asrem lo aveva preannunciato: l’elisuperficie tornerà presto operativa.

E dopo le verifiche e le procedure del caso, questa mattina, il direttore generale dell’Azienda Sanitaria Regionale del Molise, Giovanni Di Santo, ha firmato il contratto per la gestione, manutenzione e assistenza tecnica dell’elisuperficie collocato nell’area del presidio ospedaliero per tre anni.

Si darà così concretezza ad una realtà che segna la svolta per l’intero territorio molisano, e non solo

“Immaginiamo di poter essere un punto di riferimento anche per altre regioni – ha infatti commentato il direttore generale, Asrem, Giovanni Di Santo – il nostro sito, poi, è illuminato anche di notte, per cui sarà fruibile h24. Uno sforzo portato avanti con il supporto della Regione Molise e dalla Struttura Commissariale, e che rappresenta un ulteriore tassello per migliorare la nostra sanità, rendendola