Tre i medici in lizza per guidare il Punto nascita, tra loro il dottor Vincenzo Biondelli

TERMOLI. Sono tre i dirigenti medici che si contenderanno il primariato del Punto nascita dell'ospedale San Timoteo di Termoli. Al traguardo, dunque, la fase di ammissione alle selezioni del concorso bandito dall'Asrem, per restituire una figura direttiva di ruolo dopo 13 anni nel reparto di Ostetricia e Ginecologia.

Com'è noto, lo ha ribadito anche nell'intervista di sabato scorso, nell'ambito dell'Open day dedicato alle future mamme, non vi ha partecipato l'attuale responsabile, il dottor Saverio Flocco, scelta assunta per favorire l'approdo di altri colleghi in viale San Francesco.

Il concorso è stato bandito il primo febbraio ed entro il termine del 26 marzo, tre sono stati gli aspiranti primari a prendervi parte: Marie Mathilde Greco, Vincenzo Biondelli, attuale responsabile al San Pio di Vasto, e Antonio Mercorio.

Tutti e 3 risultano in possesso di un’anzianità di servizio di 7 anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella disciplina, per questo sono stati ammessi alla selezione.