La Regione Molise adotta per la prima volta una "rete oncologica"

CAMPOBASSO. Al fine di promuovere la qualità dell'assistenza, la sicurezza delle cure, l'uso appropriato delle risorse e ridurre significativamente il “peso” della malattia neoplastica sulla popolazione residente, il Commissario ad Acta per la Sanità del Molise Marco Bonamico, d'intesa con il Sub Commissario Ulisse Di Giacomo e con il supporto del direttore Regionale della Salute Lolita Gallo, ha approvato, con Dca n. 82 del 6 maggio 2024, la Rete Oncologica Regionale del Molise, atto fondamentale per assicurare qualità dell’assistenza ospedaliera e forme alternative al ricovero in tutti i casi in cui queste ultime rispondano più efficacemente ai bisogni dei malati.

La creazione della Rete Oncologica Regionale consentirà di potenziare e incrementare strumenti e servizi appropriati alla prevenzione, all’assistenza diagnostico/terapeutica, alla ricerca, ai percorsi di fine vita dei pazienti affetti da patologia neoplastica.

Attraverso l’organizzazione di rete sarà inoltre possibile intercettare la domanda e prendere in carico il singolo caso il più tempestivamente possibile dall’inizio del percorso di cura, rendendo disponibili accessi diffusi su tutto il territorio regionale il più vicino possibile all’abitazione dei pazienti.