Parcheggio di Rio Vivo riservato alle autovetture

TERMOLI. Nuova ordinanza che regola la sosta dei veicoli sul territorio termolese. L'amministrazione comunale, con questo provvedimento disciplina l'utilizzo degli stalli nel parcheggio di Rio Vivo, quello compreso tra il polo velico-remiero e il lido Oasi.

«Accertata la necessità di impedire l’utilizzo improprio e caotico del parcheggio di Rio Vivo (cosiddetto “parcheggio di Giorgione”), al fine di garantire la tutela ambientale e naturale di una zona turistica, prossima agli stabilimenti balneari del litorale sud della città; visti gli articoli 5, 7, 158 e 159 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e le norme del relativo Regolamento di Attuazione (D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992), ordina in tutta l’area di parcheggio di Rio Vivo (cosiddetto “parcheggio di Giorgione”) l'utilizzo esclusivo degli stalli di sosta esistenti (a pagamento e non) da parte delle sole “autovetture”, così come definite dall’art. 54, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 285/1992 (Codice della Strada)».

Ci sarà l’apposizione della tabella riportante la figura II 136, art. 125 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, con espressa indicazione “SOLO AUTOVETTURE-ART. 54, C. 1, LETT. A DEL C.D.S.”, riferita alla sola categoria di veicoli ammessi alla sosta.

Nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che pertanto la sosta nella zona indicata di veicoli non autorizzati comporterà la rimozione coatta dei veicoli stessi.