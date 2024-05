Scopriamo il Multiverso Urbano: esplorando con Sandro la passione per i supereroi

TERMOLI. Un evento imperdibile per gli appassionati del genere Comics, ma anche per chi vuole trascorrere del tempo in una galassia ancora tutta da scoprire.

È la mostra personale di Sandro Urbano, presso il Castello Svevo di Termoli, dal titolo “MULTIVERSO URBANO”. La mostra è organizzata con il patrocinio del Comune di Termoli, nei giorni dal 6 al 17 maggio con i seguenti orari, dal lunedì al venerdì 17:00-20:00, sabato e domenica:10:00-12:00 e 17:00-22:00.

Mossi da una forte curiosità, abbiamo visitato, la mostra del maestro Sandro Urbano. L’artista è un giovane imprenditore termolese, impegnato nel settore edilizio, da circa sei anni, si dedica con passione ad una particolare forma artistica. Infatti realizza opere come quadri in 3D e opere cosplay, che raffigurano diversi personaggi dei supereroi.

I supereroi della Marvel vivono in un Multiverso di Sandro Urbano, fuori dal nostro spazio-tempo, e hanno vite parallele, essi trascorrono parte del loro tempo combattendo contro mostri, alieni, disastri naturali, criminali e supercriminali. In questi periodi, di disastri ambientali, di diversi conflitti armati, forse abbiamo bisogno veramente dei supereroi? Ritrovare la speranza, perché la Pace non tardi a venire?





Sandro Urbano ha realizzato numerose opere e ha riprodotto diversi personaggi come Batman, Capitan America, Daredevil, Wolverine, Spider-Man, utilizzando come principale materiale il foam ad alta intensità (il foam è un copolimero di etilene espanso, tale composizione fornisce eccezionali doti di compattezza e solidità anche a spessori bassi), ogni opera è frutta di settimane di lavoro manuale dettate da una forte passione che si conclude con una accurata e attenta verniciatura, realizzano così delle autentiche opere d’arte, molto belle.

Il percorso della mostra si snoda lungo alcune stanze del Castello Svevo, un viaggio immaginario e che i supereroi presenti sembrano trasmettere protezione e sicurezza ai visitatori, un viaggio nel multiverso a pochi passi dal mare, nel centro storico di Termoli, nel Molise che c’è ed esiste orgogliosamente.

Il messaggio che l’artista Urbano vuole trasmette con la sua mostra: è un messaggio di speranza che trae origine dalla fantasia. Oggi abbiamo veramente tanto bisogno di sperare affinché trionfi la giustizia e il multiverso sia un monito e di stimolo per una profonda riflessione per tutti, per ciascun essere umano, perché si impegni attivamente nella vita quotidiana, e nel mondo reale torni presto la pace.

Vi consigliamo di visitare la stupenda mostra e immergendovi nel Multiverso Urbano troverete sicuramente il vostro supereroe e vivrete probabilmente attraverso lo stimolo delle opere lì esposte uno spazio di riflessione, anche se piccola, di quanto bisogno oggi c’è ne mondo di pace e giustizia e che forse grazie anche ai nostri supereroi potrebbero aiutarci a ritrovarle quanto prima.

Giuseppe Alabastro

