Marone: in Molise grazie a Salvini 50 milioni di euro contro l'emergenza idrica

CAMPOBASSO. "Una buona notizia per tutti i molisani: grazie ai fondi ottenuti dal Mit, guidato dal ministro Matteo Salvini, nell'ambito della rimodulazione del Pnrr, sono in arrivo 50 milioni di euro per il Molise. È stato già pubblicato il decreto direttoriale del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che stanzia per il nostro Paese 1 miliardo di euro per la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua e per la loro digitalizzazione e monitoraggio. Grazie al lavoro della Lega al governo, con questo intervento sarà possibile ridurre in modo significativo la dispersione di acqua potabile modernizzando, al contempo, le reti di distribuzione”.

Lo afferma in una nota il segretario della Lega Molise Michele Marone.