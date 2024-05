"Portocannone modello da seguire in termini di efficientamento energetico"

PORTOCANNONE. Il sindaco di Portocannone, Francesco Gallo, interviene sul riconoscimento avuto in termini di efficientamento energetico.

"Oggi i riflettori sono puntati su Portocannone: quale paese modello da seguire in termini di efficientamento energetico; infatti nell’incontro pubblico odierno, promosso dal GSE (gestore dei servizi energetici a livello nazionale) in collaborazione con la Regione Molise, si è parlato dell’esperienza di Portocannone ed in particolare di ciò che è stato ideato per portare a termine i lavori della scuola, tramite il contributo a fondo perduto ottenuto dal GSE di € 1.361.092,20.

Oltre ad un’intervista precedente e alle riprese presso il cantiere scolastico, il Sindaco è intervenuto nella tavola rotonda per raccontare come si è arrivati a partecipare alla misura conto termico GSE, su come procedono i lavori e soprattutto spiegando il valore che questo intervento rappresenta per la Comunità di Portocannone.

Possiamo oggi affermare che finalmente Portocannone c’è! Il nome di una comunità che per anni e anni è stata assente nelle risultanze di bandi e di finanziamenti messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni, diventa addirittura un caso virtuoso con il premio VIVI i comuni sostenibili, ideato dal GSE".

Galleria fotografica