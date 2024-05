L'unione fa la forza, "Conchigliando" con Lions Host e Ambiente Basso Molise

TERMOLI. Il motto dell’anno lionistico del governatore distrettuale Marco Candela è «Con il solo timore della propria coscienza!»

Su impulso del presidente Domenico Fabbiano, il Lions Club Termoli Host, insieme all’Associazione Ambiente Basso Molise, col presidente Luigi Lucchese, hanno inteso organizzare il progetto didattico denominato “Conchigliando” volto ad incrementare le conoscenze sull’ecosistema costiero al fine di stimolare consapevolezza e responsabilità sull’impatto che i comportamenti individuali hanno sull’ambiente, in particolare per quanto riguarda gli equilibri dell’ecosistema spiaggia. L’obiettivo specifico del progetto è quello di far conoscere agli alunni delle scuole primarie l’ambiente della spiaggia attraverso un processo partecipativo e ludico.

Oggi le spiagge rappresentano una sorta di registratore, in grado di raccogliere e archiviare molte informazioni sulla geologia ed ecologia dell’area dove si sono formate. Inoltre numerosi organismi usano le spiagge come nido (dagli uccelli alle tartarughe). Accompagnare gli studenti a passeggiare e lavorare su una spiaggia è un modo semplice e molto istruttivo per riscoprire l’ambiente marino. Il progetto “Conchigliando” ha coinvolto la Scuola Materna “Agazzi” di Campomarino e la Scuola “Campolieti” di Termoli, con la partecipazione complessiva di circa 100 alunni.

Appuntamento all’accesso al mare Albatros, dalle 10 di giovedì mattina, 9 maggio.