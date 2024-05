Liste d'attesa "Fuori dal Coro", le telecamere di Rete 4 al San Timoteo

TERMOLI. Liste d'attesa, blitz delle telecamere della trasmissione di "Fuori dal Coro" all'ospedale San Timoteo di Termoli, con la storia di Vincenza, la cardiopatica intervistata dalla giornalista di Rete 4.

Con prestazioni programmabili nel 2025 al Cup, con intramoenia possibile addirittura in settimana. «Chi non può pagare non può curarsi». Diverse le testimonianze raccolte, anche davanti allo sportello delle prenotazioni, con la dilatazione dei tempi rispetto alle prestazioni a pagamento in intramoenia sul percorso di prenotazione pubblica e gratuita. Chiuse liste d'attesa che la normativa non prevede e col blocco dell'intramoenia che invece non è attuata.

A intervenire l'avvocato Rosa Maria Mauri, referente del Codacons di Termoli.