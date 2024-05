Scuole chiuse mercoledì 15 maggio per il passaggio del Giro d'Italia a Termoli

TERMOLI. In tanti si sono chiesti a margine dell'articolo sull'ordinanza di chiusura delle strade se il 15 maggio sarebbe stata decretata anche la chiusura dell'attività didattica, così sarà, con la chiusura dei plessi anche in ordine al personale docente e Ata.

Nuova ordinanza dell'amministrazione comunale che chiude le scuole per mercoledì prossimo, in virtù del passaggio in città del Giro d'Italia.

«Considerato che tale evento determinerà un forte impatto sulla circolazione stradale, sulla viabilità interna ed esterna e sui trasporti su gomma pubblici e privati; ravvisata la necessità, a tutela dell’ ordine pubblico e per il corretto svolgimento della manifestazione, di adottare le misure urgenti atte a garantire imprescindibili condizioni di sicurezza per i residenti, per gli spettatori, per gli atleti, per tutti i componenti dell’organizzazione, per gli studenti e gli alunni frequentanti le scuole di Termoli; ritenuto, pertanto, opportuno disporre la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado esistenti sul territorio comunale per il giorno 15 maggio 2024 per motivi di incolumità pubblica e sicurezza urbana, “Il sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana” ordina la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido comunali, aventi sede nel comune di Termoli per il giorno 15 maggio 2024. Precisando che la chiusura riguarderà anche gli uffici amministrativi e pertanto il presente provvedimento coi rivolge tutto il personale scolastico, sia docente che Ata».