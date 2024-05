In tempi di elezioni, la felicità è il primo punto da Campomarino a Termoli

TERMOLI-CAMPOMARINO. Aria tesa, gente nei bar, occhi pronti a indagare e mani che fremono per dare la loro preferenza.

Da sempre, in Italia, il popolo che vota vive queste giornate come una festa e come una guerra, sicuramente come va vissuta.

Il futuro è delle persone, ogni scelta rappresenta un passo avanti verso cosa vogliamo essere e cosa vogliamo diventare.

Scegliere da chi farci rappresentare è l’inizio con un passo verso il centro della nostra strada, lunga, lunghissima. Non importa per chi lo facciate tantomeno perché lo facciate, è importante farlo per il bene della nostra dignità, per l’amore della propria scelta che non deve dipende da uno ma da noi stessi.

È fondamentale dare il proprio parere come per tutto ciò che ci riguarda ed il Paese è assolutamente una cosa che riguarda noi in primis. Fareste scegliere il tappeto del vostro salotto ad uno sconosciuto? No perché lo volete a vostra misura e gusto, votare è questo.

Scegliere le misure e indossare l’abito che ci calza a pennello.

Non fatevi mai abbindolare dalle promesse, di nessuno, i fatti contano e chi vuole dimostra anche prima di candidarsi.

Ma ascoltate tutti perché ognuno ha un sogno e il loro dovrebbe essere: serenità della popolazione, innovazione, consentire dove si può e non consentire dove no, senza eccezioni amichevoli.

Cari giovani, votate e fatelo per dire che mai nessuno dovrà scegliere per le vostre idee e per urlare a gran voce che anche voi avete sogni e vorreste vederli realizzati senza troppi compromessi.

Il voto è segreto, evitate di prometterlo, la gente merita sincerità e dobbiamo essere i primi noi a regalarla con la matita in una mano e l’altra che accarezza la coscienza, le coscienze

Mariachiara Sacchetti