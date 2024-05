Far conoscere la spiaggia ai più piccoli con Lions Host e Ambiente Basso Molise

CAMPOMARINO. La spiaggia molisana è diventata per un giorno un’aula all’aperto. Non c'è bambino che, di fronte a una vongola o ad una tellina, resista alla tentazione di raccoglierle. Fin dai tempi antichi, le conchiglie sono riuscite ad affascinare l'uomo, e sono riuscite ad accompagnare l'evoluzione e la sua storia.

Il progetto “Conchigliando” mira a far conoscere e valorizzare una risorsa del territorio amata da tutti i bambini: la conchiglia.

Il mare e i suoi abitanti attirano l’attenzione dei bambini perché fanno parte del loro vissuto e rievocano nella loro memoria momenti felici trascorsi con la famiglia durante la stagione estiva, ma anche in qualsiasi periodo dell’anno.

A Campomarino la manifestazione si è svolta regolarmente mentre a Termoli le condizioni meteo sfavorevoli non hanno permesso la raccolta di conchiglie.

Le azioni che compongono il progetto sono orientate a sviluppare il senso di familiarità con i luoghi e le specie da proteggere, utilizzando linguaggi e metodologie semplici e coinvolgenti. In particolare, con le azioni concrete per l'uso sostenibile della spiaggia e del territorio in generale.

Nei laboratori i giovani allievi sono stati invitati a immedesimarsi con l’ecosistema e le sue fragilità, diventando essi stessi, in prima persona, i propositori delle possibili soluzioni e i protagonisti della sua tutela. Con il laboratorio i giovani allievi hanno riportato a casa una collana fatta di conchiglie.

Le scuole a cui è stato proposto il progetto sono state la scuola materna Agazzi di Campomarino e la Campolieti di Termoli a cui va il ringraziamento delle associazioni.

