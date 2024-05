"Vietato calpestare i sogni": l'inclusione vince nel campionato di pasticceria all'Alberghiero

TERMOLI. «Vietato calpestare i sogni». Partito oggi il terzo concorso di pasticceria all'istituto alberghiero, riservato agli alunni speciali e così, è stato il concorso interno a tagliare il nastro di partenza della kermesse che porterà poi, per quello esterno, studenti da ogni parte d'Italia a Termoli, sotto l'egida del Mim e della Figpc, e che l'anno scorso vide la presenza prestigiosa della Ministra per la disabilità, Alessandra Locatelli. Una rassegna che valorizza il percorso didattico e formativo nella piena inclusione, ereditato e plasmato dalla dirigente pro tempore Ettorina Tribò dalle mani di Maricetta Chimisso, ora a capo dell'Usr Molise.

L'istituto alberghiero Federico di Svevia vanta il primato dell'inclusione nel panorama scolastico regionale e il concorso di pasticceria corona tutto il lavoro che viene profuso durante l'anno. L'evento nazionale è in programma il 16 e 17 maggio. Primo posto per Anastasia Ciccaglione e Daphne Marilli; secondo per Massimo Lombardi e Giulia Casanova; terzo per Lorenzo Tomasone e Desiré Dionisio. Menzione per gli altri partecipanti: Angelo Di Paolo-Francesca Manzella; Andrea Pallotta-Anastasia Di Pinto; Francesca Guillaro-Luigia Sabatino e Dominik Iannantuono-Nidal Sadik.

