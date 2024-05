La voce del sassofono nell'arte all'istituto comprensivo di Petacciato

PETACCIATO. Ieri, giovedì 9 maggio, presso l'istituto comprensivo di Petacciato, gli alunni della classe di sassofono del docente Gerardo Mautone sono stati autori di emozioni pure, eseguendo brani di autori vari (da Disney a Morricone, da Imagine Dragons a Shostakovic, da brani semplici a brani remixati).

Numerose le persone accorse ad ascoltare. Presente anche il dirigente scolastico Giovanna Lattanzi.

Gli alunni intervenuti sono stati: Alessandro Di Tullio, Martino De Simone, Pierangelo Giuliani, Rosa Maria Del Muto, Paride Pasquarelli, Manuele Casolino, Princess Yunus, Francesco Paolo Lionetti, Ludovica Longo, Gregorio Della Neve, Emma Colecchia, Giovanni Valerio Ciffolillo.

I ragazzi hanno vissuto intensamente ogni momento, dallo studio e preparazione fino al saggio stesso, dimostrando grande senso di responsabilità e credendo fortemente in sé stessi e nei compagni. Numerosi anche gli amici che, dal pubblico, tifavano e gioivano insieme ai musicisti: un'altra prova del fatto che la scuola, come ogni luogo di aggregazione, può unire e può essere positiva.

Molto forti le parole del docente che, in conclusione del concerto, ricorda ai ragazzi: "Oggi qui ci sono tutti i vostri affetti, fisicamente o cuore. Non dimenticate mai questo momento, perché loro per voi ci sono e ci saranno sempre. Inoltre la scuola spesso può essere difficile, ma è nella difficoltà che si cela l'opportunità. Riflettete su queste parole".