L'agricoltura verso il futuro: le nuove politiche per il settore

L'agricoltura verso il futuro: il sindaco di Montecilfone Giorgio Manes

MONTECILFONE. Ieri sera, presso l’ampio salone del Centro della Comunità in via Roma, si è svolto un interessante incontro dal tema: “L‘Agricoltura verso il futuro”. L’evento è stato organizzato dal Gal Trigno -Castellelce. Dopo i mesi di intense manifestazioni da parte degli operatori del settore agricolo in tutta Europa, il Molise risponde con importanti iniziative in particolare per i giovani. Ed è proprio un gruppo i giovani volenterosi, facente parte del Consiglio di Amministrazione del GalTrigno – Castellece che ha fortemente voluto questo convegno “L’Agricoltura verso il futuro”, per informare e aggiornare tutti gli operatori del comparto agricolo in merito alle nuove politiche che interesseranno il settore. Un incontro di notevole interesse non solo per gli argomenti trattati e per gli illustri relatori e ospiti intervenuti ma il convegno ha evidenziato una forte volontà da parte di tutto i Consiglio di Amministrazione del GAL di fornire gli strumenti e le conoscenze utili che il futuro richiede al comparto agricolo.





In una sala gremita da un folto pubblico, ha aperto i lavori del convegno il sindaco di Montecilfone Giorgio Manes, oltre a portare i saluti istituzionali dell’amministrazione locale, si è soffermato alcune valutazioni e considerazioni in merito al mondo agricolo molisano e il periodo di forti cambiamenti, le varie misure poste in essere a favore delle aziende agricole, con i diversi bandi in corso che sono fondamentali per l’Agricoltura del territorio e ha sottolineato anche che i dati indicano che le donne sono ancora una volta protagoniste del futuro, assumendo un ruolo determinante nella gestione delle aziende agricole, in un territorio dove l’agricoltura è prioritaria.

Il Presidente del Gal dottor Antonio Forcione,, ha portato i saluti del Senatore della Repubblica Costanzo Della Porta, impossibilitato ad intervenire a Montecilfone perché impegnato in regione in un altro evento concomitante. Il dottor Forcione nel suo intervento ha trattato l’importante e vasto tema della Politica Agraria Comunitaria, le azioni per poste in essere per lo sviluppo locale, soffermandosi al lavoro rilevante che il Gal (Gruppo d’Azione Locale), quale strumento promosso dall’Unione Europea per sviluppare piani e programmi di interventi dedicati al miglioramento socio-economico delle comunità rurali.

I Gal sono raggruppamenti di partner pubblici e privati che rappresentano sia le popolazioni rurali, attraverso la presenza di enti pubblici territoriali (comuni, province e comunità montane), sia le organizzazioni degli operatori economici presenti nel territorio. I Gal attraverso la predisposizione e l’attuazione dei Piani d’Azione (PdA), che sono lo strumento programmatorio per la definizione e l’attivazione della strategia di sviluppo locale di ogni GAL, partecipano all’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) , il principale strumento messo in campo dalla Regione per favorire lo sviluppo dell’agricoltura e dei territori rurali.





A seguire, il dottor Alfonso Scardera quale rappresentante della CREA-PB Molise (la postazione regionale del CREA-PB per il Molise partecipa alle attività tecniche e scientifiche, svolge attività di consulenza, assistenza tecnica e informazione in favore dell'amministrazione regionale, e realizza attività di ricerca e indagini attraverso l'elaborazione di propri progetti e/o la partecipazione a progetti promossi da altri Enti e Istituti di ricerca), nel suo report dal titolo “L’Agricoltura verso il futuro, Agricoltura in Molise” ponendo un focus sui seguenti punti: “valore della produzione del settore agricoltura, selvicoltura e pesca; Struttura dell’Agricoltura regionale; risultati economici delle aziende agricole; Sostegno pubblico al settore agricolo.” Il dottor Scardera, ha descritto con estrema precisone l’agricoltura regionale del Molise, sia in relazione al valore economico che assume in Regione, con una rappresentazione dettagliata delle strutture (aziende, superficie e tipologie) e sia in merito ai risultati economici delle Aziende Agricole e la sua variabilità in relazione alle dimensioni. Un quadro dettagliato dell’agricoltura molisana dove si evidenziano sia i punti di forza e sia le aree dove il settore agricolo molisano necessità ancora di ulteriori interventi e scelte politiche.

Il professor Luigi Mastronardi docente di Economia Ambientale e Sviluppo Sostenibile dell’Università del Molise, ha trattato nella sua chiara e dettagliata relazione, un importante tema e di estrema attualità: “La transizione Ecologica in agricoltura: Criticità e opportunità per i sistemi produttivi sostenibili.” Il professor Mastronardi già nella sua prima slide ha focalizzato e pienamente rappresentato il cardine dell’argomento che avrebbe tratto in merito allo Sviluppo Sostenibile con la seguente citazione “Uno sviluppo che soddisfa le esigenze del presente senza compromettere la possibilità per le generazioni future di soddisfare i propri bisogni (Rapporto Brundtland, The World Commissioni on Environment and Development (WCED, 1987)”. Sono stati trattati i punti dell’Agenda 2030 delle Nazione Unite, in modo particolare i punti 2,3,12,13,14, e 15 che sono il fulcro dello sviluppo sostenibile a livello mondiale. Inoltre, sono state indicate quali sono le sfide che interessano il settore agricolo e l’importanza dell’Agroecologia: “Conservare le qualità del suolo con lavorazioni meno intense per mantenere la fertilità organica e risparmiare combustibili fossili; Ampliare la gamma delle coltivazioni, introdurre varietà locali o allevare razze animali autoctone per conservare le biodiversità; Mitigare gli effetti climatici; Ridurre la distanza tra chi produce gli alimenti e chi li consuma; Produrre cibo di qualità; Contrastare il dissesto idrogeologico; Tutela degli habitat (insetti impollinatori)”. Sono state segnalate sia le Strategie che le Criticità che bisognerà affrontare. Inoltre è fondamentale guardare alle innovazioni anche nel settore agricolo come opportunità. A termine della sua relazione il prof. Mastronardi ha concluso il suo intervento con questa riflessione: “Gli agricoltori sono i fornitori del nostro cibo, il futuro e sistema agroalimentare non è un interesse esclusivo degli agricoltori ma riguarda tutti i cittadini (Rapporto Brundtland, The World Commission on Environment and Development (WCED, 1987)”. L’Agroecologia potrebbe essere è un importante occasione per i giovani molisani che si vogliono impegnare nel settore agricolo.

L’agricoltura oggi è cambiata e richiede un cambiamento anche nella gestione delle Aziende Agricole. Infatti in alcune realtà nella nostra regione ci sono attività produttive in cui l’Agricoltura 4.0 è attualità. (“Secondo la definizione elaborata dall'Osservatorio Smart Agrifood, con il termine “Agricoltura 4.0” si intende l'evoluzione dell'agricoltura di precisione, realizzata attraverso la raccolta automatica, l'integrazione e l'analisi di dati provenienti dal campo, da sensori e da qualsiasi altra fonte terza”). Nuove tecniche di gestione che consentono all’azienda di ottenere importanti risultati come esempio l’affermazione a livello mondiale di importanti vini o oli, prodotti da aziende molisane, e si registrano grandi traguardi anche nel settore della viticoltura cosiddetta eroica (è una viticoltura che si pratica in aree impervie, difficili da gestire ma capaci di regalare vini sorprendenti) con prodotti di altissima qualità che hanno riscosso notevole successo ottenendo riconoscimenti e premi in ambito nazionale ed internazionale.

Il dottor Daniele Ciarlariello, in rappresentanza dell’Assessore Regionale alle Politiche Agricole e Agroalimentari Salvatore Micone, impossibilitato ad intervenire personalmente per impegni istituzionale presso la Manifestazione Cibus 2024, in corso di svolgimento a Parma per ( la manifestazione di riferimento per il settore agroalimentare Made in Italy, si svolge a Parma, dal 7 al 10 Maggio 2024), ha illustrato il ruolo dell’Assessorato all’Agricoltura, i progetti, i programmi, le attente procedure di valutazione che vengono svolte sui progetti presentati e le diverse misure erogate a sostengo dell’Aziende Agricole, in particolare i numerosi bandi che la Regione Molise ha disposto in favore del settore agricolo in particolare per lo sviluppo rurale. Il convegno svoltosi a Montecilfone è un segnale positivo importante che ha riscosso molto interesse. Giuseppe Alabastro

