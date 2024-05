Il liceo scientifico di Santa Croce sul podio delle olimpiadi di primo soccorso

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Il liceo scientifico di Santa Croce sul podio delle olimpiadi di primo soccorso.

Un'esperienza carica di significato per gli studenti del Liceo scientifico di Santa Croce di Magliano che hanno partecipato alla fase regionale delle olimpiadi di primo soccorso organizzate al parco comunale di Termoli. Per il gruppo un ottimo terzo posto su nove squadre partecipanti, miglior risultato per la zona del Basso Molise. Erano presenti in rappresentanza della scuola: per la 4^ A Squillace Pietro, Izzo Jenny, Fortuzi Sara. Per la 4^ B Cocchianella Giuseppe, Marciello Lucia, Vitantonio Iari. Capitano Squillace. Referente del progetto il prof. Francesco Lambiase.

L'iniziativa, condivisa con il dirigente scolastico, Giovanna Fantetti, segue il percorso formativo e pratico organizzato al Liceo scientifico insieme al personale Comitato provinciale di Campobasso della Croce Rossa Italiana e al quale hanno preso parte le intere classi. Si propone come obiettivo la diffusione della cultura del soccorso all’interno degli istituti scolastici, preparando le ragazze e i ragazzi del quarto anno di scuola secondaria di II grado, ad affrontare una competizione per mettere in campo le abilità, le conoscenze e le competenze apprese.

Ogni stazione di prova prevede una situazione statica o sceneggiata, simulante un qualsiasi tipo di incidente con almeno due infortunati; è presente un giudice Master per la stazione e un giudice per ogni infortunato; l’azione di soccorso deve essere svolta entro il termine massimo.

La scuola conferma così l'attenzione e la sensibilità a un tema così importante, quello del Pronto soccorso che, in una dimensione di collaborazione, contribuisce a salvare vite umane. Al Liceo è presente, peraltro, un defibrillatore all'ingresso dell'Istituto.

Si ringrazia la Croce Rossa per questo importante momento formativo e di crescita per tutti gli studenti.

Galleria fotografica