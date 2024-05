Debate: la squadra dell’Alfano si conferma ai vertici del movimento nazionale

TERMOLI. L’Istituto Alfano si conferma ancora una volta tra le migliori scuole italiane nella disciplina didattica del debate. La squadra dell’Istituto termolese, formata dagli studenti Chiara Caserta (5A LC), Christian Pellicciotti (5C LS), Vincenzo Mastronardi (4A LC) e Angelica Trolio (4B LC), seguita dal prof. Mario Mascilongo, ha partecipato in rappresentanza del Molise alla 7° edizione dei campionati italiani di debate, svoltisi a Marina di Massa (MS) dal 6 al 10 maggio, giungendo al quarto posto della classifica del girone di qualificazione, ed accedendo in questo modo ai quarti di finale, dove è stata superata dalla rappresentativa della Liguria.

Nella classifica dei debater individuali Vincenzo Mastronardi ha vinto il premio come secondo speaker del torneo. «Pur non bissando il successo assoluto dello scorso anno, la nostra scuola si conferma ancora una volta tra le migliori in Italia in questa disciplina», ha commentato la dirigente dell’Istituto Alfano, Concetta Rita Niro. «A conferma della bontà del cammino intrapreso nella continua innovazione della didattica e nella valorizzazione dei talenti dei nostri studenti».