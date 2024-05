Infermieri del Molise celebrano la giornata mondiale della professione

CAMPOBASSO. “La Giornata Internazionale degli Infermieri si celebra in maniera molto concreta oltre che simbolica in Molise. Tra le altre iniziative, questo corso di formazione di grande interesse e qualità, che rappresenta pure un momento di confronto al quale la Regione ha voluto essere presente per dare un breve ma significativo messaggio”.

Così il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale del Molise, Vincenzo Niro, oggi 11 maggio 2024, durante l’incontro di formazione organizzato dall’Ordine interprovinciale delle Professioni Infermieristiche, in corso di svolgimento al Coriolis di Ripalimosani.

“A nome del presidente Roberti e dell’ente Regione ringrazio la sempre dinamica presidente Mariacristina Magnocavallo per il cortese invito. Lei rappresenta una categoria, la vostra categoria – ha proseguito Niro rivolgendosi ai tantissimi infermieri in sala – che annovera persone capaci di lavorare con il cuore, con la competenza e con la cultura della dedizione assoluta alla causa.

“Siete esemplari nel trasferire delle emozioni ad ogni persona che nelle corsie aspetta il vostro segnale, il vostro sguardo, la vostra parola. In queste risposte il paziente trova un conforto notevole nonostante la sofferenza.

“Quella che svolgete quotidianamente è un’arte – come sottolineate oggi – ma anche una missione straordinaria: chi ha avuto la fortuna di incontrarvi in corsia, conosce il valore che attribuite alle parole ‘umanità’ e ‘professionalità’. Ne ha avuto conferma diretta nella fase più difficile degli ultimi anni vale a dire nell’emergenza Covid. Vi siete prodigati senza sosta sapendo allora e ancora oggi di non essere adeguatamente pagati. Ecco, su quest’ultimo aspetto credo che sarebbe utile fare fronte comune. Mi auguro che con l'arrivo del nuovo Pos maturi una nuova e più giusta consapevolezza rispetto al ruolo essenziale che svolgete.

“Quella di oggi – ha concluso Niro - è una preziosa occasione di incontro non solo tra voi ma pure con le istituzioni che di tale confronto hanno costante bisogno. Quindi, congratulazioni e grazie per l’opportunità che ci offrite e vi offrite, ma soprattutto grazie per quello che fate, ogni ora, ogni giorno, per la nostra comunità”.