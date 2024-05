Percorsi di abilità e prevenzione, con Grisulandia "Pompieri per un giorno"

Grisulandia: l'intervista a Mariangela Sforza, presidente di sezione dei Vigili del fuoco volontari

TERMOLI. Una grande festa, di prevenzione, informazione, divertimento e consapevolezza, questa è stata la manifestazione Grisulandia, che ha tenuto banco in piazza Monumento per l'intera mattinata, a cura dell'associazione nazionale Vigili del fuoco volontari, supportata dal comando provinciale del Corpo dei Vigili del fuoco.

Il nome dell'evento che per la seconda volta ha catturato la curiosità e l'interesse sia di bambini e ragazzi che gli stessi adulti, scoprendo ai loro occhi il mondo dei pompieri.

Il nome dell'evento formativo è dedicato a una icona del mondo dei cartoni animati, proprio Grisù, che ha come sogno quello di entrare a far parte del Corpo dei Vigili del Fuoco, cosa assai strana visto il suo essere drago e il suo motto è "Da grande farò il pompiere!"

Presente anche un Grisù in carne ed ossa, con selfie che si sono davvero avvicendati senza tregua. Una partecipazione superiore alle attese, coi piccoli impegnati nei percorsi allestiti, proprio nel senso del motto "Pompieri per un giorno".

Grisulanda nasce per divulgare le buone norme di protezione civile mediante attività ludiche, formative e per l’apprendimento delle norme di prevenzione e sicurezza attraverso la simulazione delle attività dei vigili del fuoco e dei volontari, riproposte a misura di bambino.

Diventando “Pompieri per un giorno”, giovani e giovanissimi, divertendosi, si avvicinano alla cultura della sicurezza. Le attività hanno coinvolto i Vigili del fuoco volontari, tutti formati ed esperti nel settore per insegnare i comportamenti da attuare in caso di emergenza attraverso il gioco e semplici spiegazioni sia teoriche che pratiche. Sul campo di simulazione presenti mezzi forniti dal comando provinciale Vigili del fuoco di Campobasso.

Lo scopo finale del progetto è, non solo quello di sensibilizzare la nuova generazione, ma anche di far conoscere gli enti sul territorio e le associazioni di volontariato, come ha sottolineato nell'intervista la presidente Mariangela Sforza.

Galleria fotografica