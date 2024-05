L’autismo non è una disabilità ma una diversa abilità

TERMOLI. Al termine del pellegrinaggio della Madonna di Fatima svoltosi dal 27 aprile al 5 maggio e organizzato dalla Parrocchia di San Timoteo, grazie alla lungimiranza e apertura di don Benito Giorgetta il quale ha avuto la bellissima idea di realizzare un Concorso a premi, in cui la Vergine Maria doveva essere rappresentata come donna dalle mille sfaccettature, rivolto a scuole, a famiglie e a artisti; anche i bambini come Giorgio hanno avuto la possibilità partecipare.

Con immensa gioia, Giorgio è il primo bambino autistico di Termoli ad essere stato premiato per aver presentato un servizio fotografico in cui la Beata Vergine Maria viene raffigurata come donna in dolce attesa che si diverte a suonare degli strumenti musicali per il bimbo che verrà.

Per la realizzazione dell’elaborato visibile sul sito della Parrocchia di San Timoteo si ringrazia: la Docente della Scuola Primaria sita in Via Maratona Laura Sabatini, la dottoressa Marianna Guidotti Musico terapeuta di Giorgio, la Presidente dell’ARK21 and more Caterina Anchora che ha dato supporto nella scenografia e la dottoressa Monica Di Pietro appartenete all’Associazione Oltre il blu di Termoli che ha accompagnato Giorgio durante la premiazione.

Noi genitori abbiamo deciso di far partecipare Giorgio a questo concorso per dire a tutti che i nostri ragazzi hanno si dei limiti, ma anche delle doti e delle potenzialità che vanno scoperte, sostenute e incoraggiate perché l’autismo non è tanto una disabilità ma soprattutto una diversa abilità e come tale va considerata nella scuola e nella vita di tutti i giorni.

Un messaggio a tutti i genitori non abbiate paura di far conoscere i vostri figli!