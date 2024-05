Contro infortuni e malattie professionali, l'impegno dell'Inail

CAMPOBASSO. Combattere la piaga degli infortuni e delle malattie professionali resta ancora un percorso in salita anche nel Molise

Domani, martedì 14 maggio, alle ore 11.45 presso l’Inail – Direzione Regionale Molise, in via Insorti d’Ungheria n. 70, si svolgerà una conferenza stampa dedicata agli strumenti messi in campo dall’Istituto come il Bando ISI 2023 in scadenza e le altre politiche di prevenzione.

Interverrà il dottor Guglielmo Loy, presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’Inail, per illustrare le novità già in cantiere e le politiche perseguite dal Civ Inail.