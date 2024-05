Nuova sede per il Centro per l’Impiego di Termoli

TERMOLI. L’Agenzia Regionale Molise Lavoro comunica il trasferimento del Centro per l’Impiego di Termoli. La nuova sede da oggi 13 maggio sarà in via Madonna delle Grazie numero 2.

Gli orari di apertura rimarranno invariati: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12, a cui si aggiungono le aperture pomeridiane nei giorni di lunedì e mercoledì, dalle ore 15 alle 17.

Sarà sempre possibile contattare il Centro per l’Impiego di Termoli al numero telefonico 0875.478001.

