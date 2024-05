Giro d'Italia in picchiata sulla "discesa del Panfilo", ultimi ritocchi alla strada

TERMOLI. Ultimi interventi prima del passaggio del Giro d’Italia 2024.

Nella giornata di oggi, secondo quanto emerso nei sopralluoghi tra Polizia stradale, Polizia locale e ufficio tecnico comunale, si sta tombando provvisoriamente, la griglia posta in fondo alla salita di via Mario Milano (panfilo) perché ritenuta pericolosa per il passaggio della tappa di mercoledì.

Da una chiacchierata con il responsabile dell’ufficio del Comune di Termoli che si sta occupando della messa in sicurezza del percorso della corsa, abbiamo avuto modo di esprimere la nostra preoccupazione per il passaggio dei ciclisti proprio in questo punto molto particolare della città.

Al riguardo il vicesindaco reggente Ferrazzano, su impulso dello stesso ufficio tecnico comunale ha rappresentato questa preoccupazione all’organizzazione della corsa, ma i responsabili di Rcs hanno insistito per lasciare il tragitto invariato rispetto alle previsioni originarie.

A questo punto, speriamo che Termoli non venga ricordata per qualche caduta proprio sulla nota discesa del Panfilo.

