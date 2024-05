Sport scolastico, bilancio lusinghiero per i ragazzi dell'istituto Alfano

TERMOLI. Bilancio altamente positivo per i ragazzi dell’Istituto Alfano alle competizioni Sportive Scolastiche - Festa Regionale dello Sport 2024.

Si è conclusa venerdì 10 maggio la settimana sportiva della “Festa Regionale dello Sport Scolastico” che ha impegnato le rappresentative d’istituto delle scuole secondarie di primo e secondo grado del Molise nelle finali regionali.

Per l’Istituto “Alfano da Termoli”, il bilancio è stato esaltante per i risultati in campo ed estremamente positivo dal punto di vista dell’esperienza formativa e della crescita personale degli studenti e studentesse.

Le rappresentative dell’Alfano hanno conquistato ben 6 titoli di “Campioni Regionali”: squadra Allievi e squadra Allieve di Beach Tag Rugby (all’esordio assoluto per il nostro Istituto), squadra Allievi e squadra Allieve di Beach Volley, squadra Allievi di calcio a 5, squadra Allieve di Orienteering.

Da segnalare la prestazione di carattere nell’Orienteering maschile e femminile: l’Alfano conquista il primo posto assoluto maschile (Christian Mugnano) e l’intero podio in quello femminile (Angelica Nese, Stefania Tortorella, Isabel De Rosa).

Ottimi piazzamenti per le rappresentative Allievi e Allieve di Basket 3 VS 3 che concludono entrambe la manifestazione con un secondo posto. Stesso podio per la rappresentativa Allievi negli E-Sports.

Terzo posto nella classifica regionale per le Allieve del Calcio a 5 Femminile e per l’Orienteering Allievi.

Un ringraziamento particolare da parte del Dirigente Scolastico prof.ssa Concetta Rita Niro a tutti gli studenti e a tutte le studentesse che hanno partecipato alla manifestazione rappresentando e dando lustro all’Istituto: «Risultato che ci riempie di orgoglio, frutto di impegno e determinazione, del positivo ed efficace lavoro e che conferma l’ottima tradizione della Scuola nei campionati studenteschi».

Galleria fotografica