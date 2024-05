Limitazioni e strade chiuse per il Giro d'Italia: le modifiche al trasporto urbano

TERMOLI. Anche il trasporto urbano a Termoli subirà le modifiche per il transito del Giro d'Italia, mercoledì 15 maggio.

Eccole in dettaglia:

Linea 1 - ultima partenza da piazza stazione alle 11.20, poi il capolinea sarà in piazza del Papa; prosegue in via Stati Uniti, torna dall'ospedale da via Asia sempre in piazza del Papa.

Linea 1/- Ultima partenza da piazza stazione alle 11.40, stessa situazione con capolinea in piazza del Papa, poi normale percorrenza da via Asia e si torna da via Stati Uniti in piazza del Papa.

Linea 3 - Ultima partenza da piazza stazione alle 11.30, anche qui il capolinea diventa piazza del Papa. Percorso da via Asia, viale Padre Pio e viale San Francesco, si torna da via delle Acacie per Ponte Tamburro.

Linea 3/ - Ultima partenza da piazza stazione alle 11.10, stesso giro della 3 al contrario.

Linea 4 - Ultima partenza da piazza stazione alle 11.10, poi stop fino alle 16.

Linea 14B - Ultima partenza dal Terminal bus alle 11.30, poi stop fino alle 16.

Linea 13 - Ultima partenza dal Terminal bus alle 12, poi si riprende alle 19.10.

Linea 15 - Ultima partenza normale dal Terminal bus alle 11.20, poi cambia il percorso e si gira per via Madonna delle Grazie e via Asia.

Linea 16 - Soppresse le corse delle 13 e delle 13.30.

Linea 9 Fiat, si cambia percorso da piazza del Papa verso Ponte Tamburro e svincolo A14 all'andata, al ritorno verso via Sangro, fino a piazza del Papa.

Linea 8 Fiat, giro normale fino a Stefauto, poi verso svincolo A14 e stabilimento. Al ritorno svincolo A14, tangenziale, uscita ospedale San Timoteo, Ponte Tamburro e giro normale.