Il dottor Nicola Rocchia torna al San Timoteo, è il nuovo primario di Medicina interna

TERMOLI. Una notizia attesa da molti, quella che è stata divulgata nella serata di ieri all'ex cinema Sant'Antonio, in occasione del dibattito sugli effetti della Legge Basaglia.

Il direttore generale dell'Asrem, Giovanni Di Santo, nel corso del suo intervento, ha riferito che il dottor Nicola Rocchia, per 26 mesi al vertice del Pronto soccorso e dell'Uoc di Medicina d'urgenza dell'ospedale Cardarelli di Campobasso, tornerà all'ospedale San Timoteo, avendo vinto il concorso bandito dall'Asrem stessa per il primariato del reparto di Medicina interna.

In molti, nel basso Molise, speravano nel ritorno di Nicola Rocchia a Termoli, punto di riferimento del presidio ospedaliero e non solo; ma c'è da dire che mai era stato avulso dalle dinamiche sanitarie che avvenivano in loco.