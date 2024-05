Divieti di sosta e strade chiuse per il Giro d'Italia: la mappa

TERMOLI. Il Comandante della Polizia Locale di Termoli Pietro Cappella, in occasione dell’undicesima tappa della 107^ edizione del Giro d’Italia, che nella giornata di domani attraverserà Termoli, trasmette la planimetria semplificata relativa al piano viabilistico redatta dal Comando di Termoli, così come già ampiamente descritto nell'Ordinanza Dirigenziale n. 149 del 08.05.2024, circa le modifiche alla viabilità ordinaria in sintesi così specificata:

Mercoledì 15.05.2024:

Divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 7 a fine passaggio del Giro : Via Corsica, Via Abruzzi, Via Dante, Piazza Garibaldi, Corso Mario Milano, Lungomare Nord Cristoforo Colombo, Via Vespucci.

Sospensione della circolazione dalle ore 12 fino a fine passaggio del Giro: Via Corsica, Via Abruzzi, Via Dante, Piazza Garibaldi, Corso Mario Milano, Lungomare Nord Cristoforo Colombo, Via Vespucci.

Si evidenzia che la viabilità interna nella zona del centro subirà dei sensi di marcia alternativi necessari per consentire una fluidità del traffico urbano.