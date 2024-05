“Intelligenza artificiale e nuove mafie”: Musacchio interviene alla Stanford University

LARINO. Lo scorso giovedì, 9 maggio, alle 2,00 a.m. ora italiana, il criminologo Vincenzo Musacchio ha avuto modo di intervenire in web-conference in una delle più prestigiose Università statunitensi sul tema dei rapporti tra “Intelligenza artificiale e nuove mafie”. Il suo intervento è stato prezioso e ha suscitato negli studenti in ascolto, partecipazione e interesse. L’ambito di studi del prof. Musacchio è stato ritenuto dall’Università americana quanto mai attuale e rilevante per il contributo scientifico e lo spessore delle sue ricerche nell’ambito delle strategie di contrasto della criminalità organizzata transnazionale. Musacchio ha consentito di riflettere su alcuni degli aspetti più importanti dell’uso dell’intelligenza artificiale e di come potrebbe fungere, ad esempio, da moltiplicatore di guadagni per le attività di riciclaggio, giacché potrebbe realizzare la commercializzazione di prodotti e il reimpiego del denaro ripulito su vasta scala massimizzando la portata e i profitti.

In rete per i criminali è molto più facile nascondere i guadagni. Si possono, ad esempio, creare portafogli digitali. Le mafie per interposte persone potrebbero riuscire a offrire servizi bancari virtuali e un rapido accesso ai finanziamenti e alle valute virtuali. Potrebbero offrire soluzioni criminali ai problemi che le mafie devono risolvere oggi da sole. Potrebbero cambiare anche le modalità dei traffici illeciti dalla droga fino al traffico di esseri e organi umani. Se per ora su queste affermazioni abbiamo solo indizi, presto credo arriveranno anche le prove. Credo dovremo prepararci a trasformazioni epocali del crimine organizzato, che difficilmente potranno essere fermate se non ci si prepara per tempo. Si tratta, però, di riuscire a capire subito gli ambiti più a rischio di queste pericolose trasformazioni per poterci poi adeguare a simili evoluzioni e porvi quantomeno un argine. Credo ad esempio che l’uso dell’intelligenza artificiale sia attraente anche per i cyber criminali, che hanno già cominciato a utilizzarla per attaccare direttamente persone e aziende.

C’è, di fatto, un rischio oggettivo sul fronte della sicurezza informatica che potrebbe esser sfruttato proprio dalla criminalità organizzata a proprio vantaggio. Il criminologo molisano ha concluso il suo intervento affermando che attualmente non vi siano ancora casi giudiziari di criminalità organizzata che utilizza l'intelligenza artificiale in Europa, ma nel campo del riciclaggio di denaro sporco qualcosa si sta muovendo in America Latina (i narcos messicani e colombiani stanno investendo moltissimo denaro sulle nuove tecnologie) e in Giappone (la Yakuza ha già sperimentato un modello di Machine Learning), questi sono segnali che non possiamo assolutamente sottovalutare. È soltanto una questione di tempo e scopriremo che l’intelligenza artificiale è sfruttata dalle mafie 4.0 per molteplici scopi criminali e così avremo i primi casi giudiziari anche in Europa e in Italia.