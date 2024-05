"Vietato calpestare i sogni", all'alberghiero il concorso per pasticceri speciali

TERMOLI. Due giorni dedicati alla pasticceria con una gara nazionale degli studenti "speciali" degli Istituti Alberghieri d'Italia. È l'evento che si svolgerà a Termoli il 16 e il 17 maggio prossimo all'Alberghiero "Federico II di Svevia". Lo annuncia la Federazione Italiana Pasticceria Gelateria Cioccolateria (FIPGC) che, in collaborazione con il ministero dell'Istruzione e del Merito (Mim), organizza il Concorso nazionale di pasticceria "Vietato calpestare i sogni", ideato per valorizzare le abilità degli alunni con Pei, Piano Educativo Individualizzato, in un'ottica di inclusione e formazione. Le scuole iscritte partecipano con una squadra di due alunni composta dal concorrente principale con Pei e dal concorrente tutor.

"L'obiettivo primario di questo concorso è abbattere le diversità e creare la condizione giusta per immergere gli studenti nella cultura della pasticceria italiana e internazionale - dichiara Matteo Cutolo, presidente Fipgc - Miriamo a promuovere lo scambio di idee e di metodologie, favorendo la crescita professionale e personale dei ragazzi".

Gli studenti in gara nella preparazione del dessert dovranno utilizzare uno o più ingredienti tipici della regione di appartenenza e dovranno realizzare una brochure. Il tutto in 120 minuti. La giuria valuterà l'originalità degli ingredienti e del dessert nel complesso, il gusto, l'autonomia nello svolgimento, la pulizia del piano di lavoro e la modalità di presentazione alla giuria, composta da Maestri pasticcieri Fipcg e da Rappresentanti del Mim.

Prevista la partecipazione del ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, presente anche lo scorso anno, e del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara.

Organizzato con il supporto dell'Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e relazionale, il concorso vedrà i giovani dai 16 ai 18 anni cimentarsi nella preparazione di un dessert innovativo. L'istituto alberghiero Federico di Svevia vanta il primato dell'inclusione nel panorama scolastico regionale e il concorso di pasticceria corona tutto il lavoro che viene profuso durante l'anno.

L'evento nazionale è in programma il 16 e 17 maggio.