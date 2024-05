Elezioni e scrutatori, attesa per la nomina nella commissione elettorale

TERMOLI. È uno dei momenti più attesi da coloro che sperano di operare nei seggi elettorali. C'è chi lo fa per mero senso civico, chi per arrotondare (non c'è nulla di male), perché una somma extra di questi tempi fa sempre comodo, anche se i compensi nel tempo sono meno importanti.

Dopodomani, giovedì 16 maggio, alle ore 15.30, tornerà a riunirsi in sala consiliare la commissione elettorale, che dovrà nominare gli scrutatori che saranno poi dislocati nei 29 seggi distribuiti nelle sedi scolastiche cittadine e in quella speciale, ospedaliera.

Assieme ai presidenti, di nomina della Corte d'Appello, e dei segretari, scelti proprio dai presidenti, si comporranno i seggi elettorali, che dal sabato mattina si insedieranno per poi avviare nel pomeriggio le operazioni di voto, che si protrarranno fino alla domenica sera e agli spogli successivi, delle europee e delle amministrative.