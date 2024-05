Un giorno in Senato: l’Alfano di Termoli in visita a Palazzo Madama

Gli studenti delle classi quarte del Liceo classico “Perrotta” e la classe terza G del Liceo scientifico ad indirizzo sportivo dell’Istituto “Alfano da Termoli”, accompagnati dai loro insegnanti, nella mattinata di mercoledì 8 maggio scorso hanno partecipato alla seduta del Senato della Repubblica. Ad accoglierli il senatore Costanzo Della Porta. Gli studenti dell’Alfano all'inizio della seduta sono stati salutati dal Presidente del Senato. La visita, guidata da personale del Senato, ha avuto la durata di circa 50 minuti.

I ragazzi hanno assistito ai lavori in aula e in particolare a tre interventi che hanno animato la discussione sui disegni di legge costituzionale di modifica agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica.

L’esperienza si inquadra nella promozione, da parte della scuola, delle competenze di cittadinanza attiva di educazione civica e nel progetto di Pcto.