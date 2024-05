Tutto pronto in città per il transito del Giro d'Italia, passaggio previsto tra le 14.59 e le 15.18

TERMOLI. A mezzogiorno scattano le chiusure stradali in vista del transito del Giro d’Italia sulla costa molisana, compreso l’attraversamento del territorio cittadino, con la tappa al via alle 12.05 da Foiano Valfortore.

Misure, con prescrizioni e divieti, che abbiamo diffuso e rilanciato nei giorni scorsi e che riproponiamo nei link.

Secondo la crono-tabella, a seconda della media oraria, stilata nelle previsioni tra i 40 km/h e i 44 km/h, il transito della carovana rosa in città è previsto nella forchetta compresa tra le 14.59 e le 15.18.

Intanto, sono stati ultimati gli interventi per il Giro d'Italia dal comune di Termoli, per accogliere il passaggio i ciclisti.

Come riferisce il dirigente dell’ufficio tecnico, l’ingegnere capo Gianfranco Bove, effettuati: «Pulizia straordinaria della rete stradale di tutti i tratti interessati, in via Corsica, Abruzzi, Dante e piazza della Stazione, via Mario Milano e soprattutto il tratto critico dove di recente sono state eliminate le griglie di raccolta dove il cantiere aveva lasciato alcuni residui di materiali che sono stati tolti dalla spazzatura della Rieco. Ulteriori interventi messi in campo consistono nell'eliminazione dei birilli sulla pista ciclabile di Termoli Nord. In queste ultime ore sono state effettuate delle ricognizioni per riparare delle buche in via Vespucci ed è stata sistemata in maniera temporanea la parte critica di avvallamento nei pressi del villaggio Gemini 2».

Galleria fotografica