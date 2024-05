Ascensore in viale Trieste, ancora un rinvio: ripristino ora fissato al 24 maggio

TERMOLI. Sta diventando una telenovela di quelle che indispettiscono e non poco gli utenti. Tempi in continua modifica, con dilatazioni una dietro l'altra, per il ripristino dell'ascensore di viale Trieste, che permette di raggiungere il sottopasso ferroviario oppure di risalire dai binari verso il quartiere Sant'Alfonso.

Indicazioni al 5 aprile, poi al 13 e al 15 maggio, ora compare la data del 24 maggio. Viene da chiedersi, sarà vero?

Uno sbocco importante, anche perché permette di raggiungere in pochi minuti anche il Terminal bus di via Martiri della Resistenza. Intanto, gli utenti lamentano i ritardi nell'intervento di manutenzione straordinaria.

«Salve, ieri mattina, 15 maggio in stazione, troviamo la sorpresa che il ripristino dell’ascensore slitta al 24 maggio. Una cosa assurda. Ascensore inaccessibile da metà marzo, da quando hanno aperto il “cantiere”. Si sarebbe bruciata una scheda. Ma chi risponde dei disservizi che creano alla gente, soprattutto a chi ha problemi di deambulazione?»