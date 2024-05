Festa di Maggio: alla Carrese di Portocannone ospite una delegazione kosovara

PORTOCANNONE. A grandi falcate, si avvicina il giorno della Carrese di Portocannone, ultima in basso Molise, dopo San Martino in Pensilis e Ururi, nell’ambito della locale festa patronale, che sarà illuminata istituzionalmente da una visita speciale, annunciata dall’assessore alla Cultura Valentina Flocco.

«Nei prossimi giorni, in occasione della nostra Festa di Maggio, Portocannone ospiterà una delegazione di albanesi kosovari, il sindaco di Vushtrri, Ferit Idrizi, il vicesindaco Mirjeta Durak, Albiona Isa capo di gabinetto, Bujar Shatrolli, consigliere. Rimarranno con noi fino a lunedì 20 maggio, visiteranno Portocannone e gli altri paesi Arberesh del Molise e della Puglia, saranno introdotti in tutti i nostri contesti cittadini e per questo dobbiamo ringraziare il nostro amico Fatmir Mili Behluli, presso il quale alloggeranno gli ospiti, e tutte le associazioni attive a Portocannone perché si sono rese immediatamente entusiasticamente disponibili ad accoglierli, secondo un programma che abbiamo stilato insieme, nonostante il periodo sia denso di impegni per noi tutti. Il nostro Paese ha un forte legame con il popolo kosovaro, oltre alle comuni Radici Albanesi chiaramente, per aver partecipato negli anni ‘90, in quei territori martoriati dalla guerra, alle operazioni di aiuto e soccorso alla popolazione civile. Confidiamo che questa formula corale di accoglienza sia una felice occasione di incontro e di scambio culturale per i nostri ospiti e per tutti noi».

Di seguito, il programma della visita a Portocannone:

- giovedì, 16 maggio, ore 20, incontro con Associazione Carro dei Giovani con degustazione piatto tipico della tradizione;

- ⁠venerdì, 17 maggio, ore 15 incontro con l’Associazione Carro dei Xuventjelvet; ore 19, incontro con associazione Beata Vergine di Costantinopoli, degustazione piatti tipici e, a seguire, Santa Messa dei Carristi presso Chiesa Patronale:

- ⁠sabato, 18 maggio, ore 13, incontro e pranzo presso Associazione Carro dei Giovanotti; ore 18:00 Convegno in P.zza Skanderbeg “2024, anno del Turismo delle Radici” a seguire, intrattenimento musicale e degustazione piatti tipici, a cura della Pro Loco Skanderbeg;

- ⁠domenica, 19 maggio, ore 11:00 incontro e pranzo presso Associazione RGPT, volontariato e protezione civile, Sez. di Portocannone; ore 22 fuochi pirotecnici in onore della Madonna di Costantinopoli;

- ⁠lunedì, 20 maggio, ore 10:00, Corsa dei Carretti in Piazza Skanderbeg, e a seguire sorteggio Carri in partenza; ore 13 colazione presso Casa Comunale e, a seguire, l’edizione 2024 della tradizionale Corsa dei Carri; ore 21:30 Concerto in Piazza;

- ⁠martedì, 21 maggio, ore 18 Santa Messa e Processione in onore della Madonna di Costantinopoli per le vie del Paese.

L’assessore Flocco precisa che gli orari sono al momento solo indicativi e potrebbero subire delle modifiche.