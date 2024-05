Asrem, nuova proroga per reclutare medici del 118

CAMPOBASSO. Il Commissario ad Acta per la Sanità del Molise, Marco Bonamico, d'intesa con il Sub Commissario, Ulisse Di Giacomo, ha ulteriormente prorogato al 30 settembre 2024 l'Accordo regionale per la rimodulazione delle attività aggiuntive dei Medici di medicina generale (Mmg) convenzionati nel settore dell'emergenza sanitaria territoriale.

Il provvedimento si è reso necessario rilevato che "nonostante siano stati pubblicati appositi avvisi per il reclutamento dei medici del 118" permane "la pesantissima carenza di personale medico".

In Molise il Servizio di emergenza territoriale 118 è articolato in 16 postazioni e la dotazione di medici utile a coprirle è di 96.

Al momento, però, l'organico è costituito da meno della metà. (Ansa).