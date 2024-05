«Cuore, talento e determinazione», la competizione "più dolce" tra ragazzi speciali

Concorso nazionale di pasticceria per ragazzi speciali, messaggio del ministro Alessandra Locatelli

TERMOLI. «Un grande momento di attenzione al tema dell’inclusione ma anche dell’eccellenza culinaria. Un saluto e un ringraziamento a tutto l’istituto professionale Federico di Svevia, grazie al Ministero dell’Istruzione e del Merito che ospita questo concorso importante e grazie anche alla federazione internazionale di pasticceria, cioccolateria e gelateria che è partner di questa bellissima iniziativa e alla dirigente scolastica Ettorina Tribò.

Il mio sentito ringraziamento va a ognuno dei ragazzi che partecipa con il cuore e determinazione e mette in pratica ciò che sono i talenti e le proprie competenze, tutti nello stesso percorso e al pari, per dare dimostrazione di quanto la valorizzazione del potenziale di ogni persona può davvero realizzare progetti straordinari. Mi dispiace tantissimo non essere lì di persona, perché lo scorso anno per me è stata un’esperienza bellissima. Ragazzi questo è il vostro percorso scolastico, di vita, giocatela e vivetela al fianco l’uno con l’altro, perché nella vita aiutarsi, essere attenti ai bisogni dell’altra persona paga sempre. Un percorso di vita che possa essere inclusivo e di valore, per voi, per il vostro territorio e per tutto il nostro paese. Siete un grande orgoglio e spero di tornare presto a farvi visita. Siete straordinari».





Le parole della ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, assieme a quelle del vescovo Gianfranco De Luca, nella benedizione che ha dato inizio all’evento, e alla dirigente scolastica Ettorina Tribò, hanno segnato la cerimonia di apertura del concorso nazionale di pasticceria per ragazzi speciali “Vietato calpestare i sogni”.





Il concorso “Vietato calpestare i sogni” organizzato ieri e oggi (dopo il prologo del concorso interno della scorsa settimana) si avvale del patrocinio della Federazione Italiana Pasticceria Gelateria Cioccolateria (Fipgc) in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito (Mim e l’Anfass (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale), giunto alla terza edizione. Un evento unico che valorizza le abilità degli alunni con Pei (Piano Educativo Individualizzato) provenienti dagli Istituti alberghieri d’Italia, in un’ottica di inclusione e formazione.

Una due giorni entusiasmante in cui ragazze e ragazzi, si mettono alla prova realizzando un dessert innovativo con ingredienti base provenienti dal proprio territorio, Tema del Concorso. Ogni scuola partecipa con una squadra di due alunni composta dal concorrente principale con Pei e dal concorrente tutor. La competizione, si ispira ad un principio fondamentale della nostra Costituzione, il pieno sviluppo della persona umana in un contesto che promuova l’eguaglianza.





La giuria, composta da Maestri Pasticcieri Fipgc Cesare Sciambarruto Presidente di Giuria e membro del consiglio direttivo fipgc nonché responsabile dei delegati Nazionali. Ruggiero Carli Equipe d’Eccellenza esperto Lievitista. Il Campione del Mondo “Miglior Panettone Classico” e “Miglior Colomba Classica” Michele Pirro. Dall’Ufficio Scolastico Regionale Molise la dott.ssa Rita D’Addona e la presidente Anfass di Torremaggiore e membro del consiglio Nazionale Mariella Pensato. Questa cinquina di alto profilo avrà il difficile compito di eleggere i tre Team vincitori, con un podio composto da 1°, 2° e 3° classificato, e due premi sponsor, a tutti sarà consegnato un attestato di merito e la medaglia ufficiale. Il Concorso nasce dall’idea di Maurizio Santilli Vice Presidente Fipgce Responsabile Internazionale del Comparto Scuole, nonché docente dell’istituto “Federico di Svevia” di Termoli.

Ad onorare la chiusura ufficiale del Concorso ci sarà l’orchestra giovanile Perusiana Ogp, diretta dal maestro Fabio Palumbo del Conservatorio Musicale Perosi di Campobasso in presenza della presidente Rita Daddona. Saranno presenti: il presidente della Regione Molise Francesco Roberti, la direttice dell’Ufficio Scolastico Maricetta Chimisso e il vescovo Gianfranco De Luca.

