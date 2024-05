Tutto pronto per la “Festa della Biodiversità–Biomolise 2024”

LARINO. Il 22 maggio 2024, in occasione della Giornata mondiale della biodiversità, va in scena a Larino la prima edizione della “Festa della Biodiversità – Biomolise 2024”.

La giornata-evento nasce da un’idea dell’Associazione degli ex Consiglieri regionali del Molise, immediatamente sposata dall’Amministrazione comunale di Larino che la realizzerà col prezioso supporto dell’Associazione Terra Sana Molise, e vuole essere l’occasione ideale per celebrare il bene più prezioso del nostro territorio e della nostra regione, ciò che più di ogni altra cosa ci caratterizza e ci arricchisce, il nostro più autentico e importante primato nazionale: per l’appunto, la biodiversità.

L’obiettivo è quello di valorizzare il Molise in quanto terra incontaminata, genuina, “luogo dei luoghi”, a partire proprio da Larino, culla essa stessa di tanta biodiversità. La giornata si aprirà con il convegno “BioDiversaMente - Coltivare antiche varietà di frutto per creare prospettive future”, previsto per le ore 10 presso l’Istituto Tecnico Agrario “San Pardo” di Larino.

Nel frattempo, dalle 10.30 alle 12.30, l’atrio del Palazzo Ducale diventerà lo scenario di una piccola esposizione delle tipicità, delle eccellenze e della biodiversità del Molise: aziende agricole provenienti da tutto il territorio regionale si mettono in mostra, il tutto anche nell’ottica di una riconfigurazione progressiva della Fiera d’Ottobre, proprio nella prospettiva della promozione dell’agroalimentare molisano.

Il pomeriggio, “Expò a Palazzo” riapre dalle 16.30 alle 21.30, e l’intero centro storico sarà allietato dal Gruppo storico di Colletorto “Giovanna I d’Angiò”, con musica e sbandieratori in abiti medievali, in due esibizioni previste alle 17 e alle 20.30.

Alle 18 invece, in Sala Freda, Pino Puchetti, Gaspero Di Lisa, Valentino Palombo, Sebastiano Delfine, Pasquale Di Lena, Angela Vitiello e Andrea Di Lucente, con la moderazione di Marco Tagliaferri, dialogheranno a proposito di “Biodiversità e agricoltura biologica per un Molise sostenibile”. Una grande festa che vuole essere il punto di partenza di un “Forum itinerante” che possa raccontare l’unicità della nostra biodiversità in tutto il territorio molisano e oltre.