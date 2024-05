"Reddito di contadinanza", l'agricoltura al centro della transizione ecologica

TERMOLI. L’agricoltura dovrebbe essere il primo capitolo di ogni ragionamento che voglia affrontare le grandi questioni del futuro. Così non è stato e oggi tutti i nodi vengono al pettine. Dietro le nuove ed esasperate proteste dei “trattori” vi è questa elementare verità. Nel mondo agricolo si riflette tutta la contraddizione che passa fra la produzione di un bene comune essenziale, quale è il cibo, e le regole del libero commercio.

Una contraddizione che trova espressione nella grande difficoltà economica dei produttori, nel collasso demografico delle campagne, nell’abbandono delle zone rurali e nella crisi ambientale.

Per fronteggiare i grandi interrogativi del cambiamento climatico, della sicurezza alimentare, della coesione sociale è decisivo il consenso e il protagonismo di una parte grande del mondo agricolo, è necessario il riconoscimento sociale della funzione e del ruolo “contadino”.

Così come è fondamentale il cambiamento radicale di un sistema di produzione che ha consegnato le chiavi del mondo agricolo alle multinazionali dell’agro-industria, a un sistema di distribuzione speculativo, alla logica dell’industrializzazione forzata dei campi che ha intossicato il suolo, ne ha pregiudicato la fertilità e compromesso la biodiversità.

Famiano Crucianelli è presidente del Bio-distretto della via Amerina e delle Forre, promotore del movimento per la bioagricoltura del Molise; ex parlamentare, ex sottosegretario agli esteri nel governo Prodi. Il libro sarà presentato questa sera, alle ore 18, presso il centro pastorale Ecclesia Mater, in piazza Sant’Antonio a Termoli.