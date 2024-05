Rendiconto generale 2020, dopo il sì in Commissione si va in aula

CAMPOBASSO. Presieduta dal suo presidente, Roberto Di Pardo, si è riunita oggi la Prima Commissione permanente che dopo aver preso atto della relazione del relatore, ha provveduto ad esprimere (con il voto unanime di presenti, assenti i consiglieri delle minoranze) parere favorevole alla proposta di legge n. 26, di iniziativa della Giunta regionale, concernente "Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2021, Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2020".

Il provvedimento passa ora all’esame del Consiglio regionale per le determinazioni conclusive.

Il presidente Quintino Pallante ha convocato per martedì 21 maggio, con inizio lavori previsto per le ore 10.00, la prossima seduta del Consiglio regionale con un unico argomento iscritto all’ordine del giorno: Proposta di legge n. 26, di iniziativa della Giunta regionale, concernente “Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2021, Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2020”.