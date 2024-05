Nardò svetta nel concorso di pasticceria per ragazzi speciali all'alberghiero di Termoli

TERMOLI. Ennesima emozionante cerimonia di premiazione del concorso di pasticceria riservato ai ragazzi speciali "Vietato calpestare i sogni", giunto alla terza edizione, organizzato dalla dirigente scolastica Ettorina Tribò con lo staff dell’alberghiero e la Fipgc, ma non solo. Dopo il concorso interno della scorsa settimana, giovedì e ieri in gara venti binomi provenienti da numerose scuole della penisola, che hanno arriso all'istituto comprensivo "Moccia" di Nardò, nel Salento, che con Giuseppe Cordella e Sofia Risi, hanno vinto il primo premio col docel "Non è come appare!!!". Al secondo posto l'istituto alberghiero "Santa Marta" di Pesaro, grazie al tandem composto da Mirabella Novacovici e Catalina Silivestru, con "Ci vuole un fiore", quindi terzi gli studenti dell'alberghiero di Vieste, "Sogni cremosi" per Michela Lapomarda e Mariagiulia De Noia. A giudicarli i giurati e Maestri Pasticcieri FIPCG Cesare Sciambarruto Presidente di Giuria e membro del consiglio direttivo Fipgc nonché responsabile dei delegati Nazionali. Ruggiero Carli Equipe d’Eccellenza esperto Lievitista. Il Campione del Mondo “Miglior Panettone Classico” e “Miglior Colomba Classica” Michele Pirro. Dall’Ufficio Scolastico Regionale Molise Rita Daddona e la presidente Anfass di Torremaggiore e membro del consiglio Nazionale Mariella Pensato. Alla cerimonia di ieri in palestra, presenti il Governatore Roberti, con gli assessori Marone e Cefaratti, nonché il sottosegretario Niro, dirigenti scolastici cittadini e assessori comunali, come Balice e Barile, e naturalmente la direttrice dell’Usr Molise, Maricetta Chimisso. La cerimonia si è aperta dal saggio musicale dell’orchestra del Conservatorio, diretta da Fabio Palumbo, presentata da Daniela Terreri. Assegnati anche due premi speciali, offerti dagli sponsor Filicori (ai concorrenti di Polignano a Mare) e Silikomart, all’istituto Artusi di Roma.