Uilm ai candidati sindaci: "Chiediamo un confronto serio"

TERMOLI. "A breve nel comune di Termoli, i cittadini saranno chiamati a eleggere il nuovo Sindaco e il nuovo Consiglio Comunale, un appuntamento di partecipazione democratica che cade in una fase delicata sia localmente che globalmente e in un contesto dove continua a essere sempre più profondo il distacco fra cittadini e politica. Questa riflessione non deve essere letta in modo strumentale da nessuna delle parti: è nostra volontà restare nei confini di un’impostazione rispettosa delle singole sfere di competenza. Ci interessa però fornire un contributo in modo costruttivo, affinché l’attenzione di chi sarà chiamato ad assumere responsabilità civili e politiche sia dedicata in modo particolare al mondo del lavoro. Soprattutto ora che nel nostro territorio sta per incominciare la grande transizione della più importante realtà produttiva del Molise, lo stabilimento Stellantis.

La fase che stiamo attraversando di fatti ha elementi oggettivi di estrema complessità, quali la trasformazione del settore automotive verso la trazione elettrica che riduce l’occupazione e la competitività. La scelta di costruire la Gigafactory a Termoli è molto positiva poiché assicura un futuro a una fabbrica oggi impegnata nella produzione di motori, in queste ore assistiamo a dichiarazioni da parte di chiunque sul tema, anche in merito a presunte date di posa della prima pietra, mentre quello a cui si sta lavorando in questi mesi presso il ministero delle imprese e del made in Italy ci vede da soli a cercare di garantire il reimpiego degli oltre duemila lavoratori coinvolti alle stesse condizioni economiche e normative attuali. Ai futuri amministratori locali chiediamo un confronto serio con le organizzazioni sindacali e di evitare polemiche astratte ma soprattutto non accetteremo speculazioni elettorali, al contrario chiediamo di supportare le legittime rivendicazioni del sindacato dei lavoratori. Molti forse non se ne stanno rendendo conto, ma si stanno ridisegnando le catene produttive globali, nell’industria in generale e nell’automotive in particolare. Per noi può essere l’ultima occasione".

Così la segreteria territoriale Uilm.