Outdoor education perché no? Gemellaggio tra scuole alla scoperta nel nostro territorio

TERMOLI. Nella giornata di ieri, venerdì 17 maggio, è stata una giornata speciale per le classi quinte A e B della scuola primaria "Achille Pace" di Termoli, che hanno partecipato a un'attività di scuola outdoor organizzata dal team docente. Alle 8:30 del mattino, gli alunni si sono diretti verso il Circolo della Vela "Cariello" di Termoli, dove hanno avuto l'opportunità di vivere una magnifica esperienza sul litorale costiero, focalizzandosi sull'importanza del sistema dunale.

Guidati dalle insegnanti Gaia Puglielli, Filomena Marino, Tiziana Minchillo e Maria Concetta Colombo, i bambini hanno osservato la flora presente nelle dune, raccogliendo reperti naturali che utilizzeranno per creare un cartellone riassuntivo in classe. Dopo l'osservazione, gli alunni hanno lavorato in piccoli gruppi per riflettere sull'esperienza e consolidare le competenze acquisite, integrando varie discipline come geografia, tecnologia, italiano e scienze.

La giornata è poi proseguita verso il borgo di Termoli, dove gli alunni hanno incontrato i coetanei delle classi terza, quarta e quinta dell'Istituto comprensivo "Barone" di Baranello. Questo incontro fa parte del progetto "Dal Biferno alla Foce", con il quale gli studenti di Baranello hanno scelto Termoli come tappa finale del loro viaggio. A Termoli, il presidente dell'Archeoclub, Oscar De Lena, ha accolto il gruppo e, con grande entusiasmo, ha illustrato le leggende, la storia e le tradizioni locali, guidando la visita del borgo e dei suoi luoghi caratteristici.

Nonostante il caldo sole, i sessanta alunni hanno seguito con interesse la spiegazione storica. Dopo la visita al borgo e una passeggiata lungo il porto turistico di Termoli, il gruppo è tornato al Circolo della Vela. Qui, gli studenti dell'Achille Pace hanno salutato i loro nuovi amici per tornare a scuola, mentre i bambini ospiti hanno continuato la giornata con giochi sulla spiaggia e un bagno al mare (inizialmente erano solo i piedi!).

Tutti i bambini sono stati felicissimi dell'esperienza vissuta, e le insegnanti entusiaste dei risultati ottenuti. Un ringraziamento speciale va alle dirigenti scolastiche, la Prof.ssa Agnese Di Blasio dell'IC "Barone" di Baranello e la Prof.ssa Luana Occhionero dell'IC "Achille Pace" di Termoli, che hanno reso possibile questo interessante gemellaggio. Questa iniziativa ha dimostrato che non è necessario andare lontano per trovare luoghi affascinanti e ricchi di storia: anche in Molise ci sono posti meravigliosi che meritano di essere scoperti e valorizzati. E i primi a farlo dovremmo essere noi!

Un saluto prezioso alle colleghe di Baranello, Silvia Cordisco, Lucia Maio, Emilia Iacampo, Franca Furno, Daniela D'Angelo, Luciana Iannacone e un sincero ringraziamento per la meravigliosa giornata passata assieme.

"In ogni angolo del mondo, l'identità geografica non solo definisce il paesaggio, ma arricchisce anche la cultura, le tradizioni e l'anima delle comunità che vi risiedono, tessendo una trama unica e preziosa che merita di essere celebrata e preservata".

Grazie della meravigliosa ceramica con la Chiesa di San Michele Arcangelo di Baranello.

